Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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с чего всё началось
Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы. И поэтому таких заемщиков в группе риска может быть и больше.Известиявчера в 17:02
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Экономика
ЦБ может внедрить свою систему платежей в мессенджер «Серафим»
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Экономика
ФАС заявила о подорожании билетов на рейсах с Superjet на 20%
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Экономика
Сбербанк даст кредит в $400 млн для постройки АЭС «Аккую» в Турции
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Обновлено в 03:31
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Обнаружены следы метеорита, рухнувшего в Атлантику 35 млн лет назад
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Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
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Мужчина, раненный в ночной перестрелке в Краснодаре, скончался в больнице, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Трамп выразил желание вернуть Россию в G8
Президент США Дональд Трамп выступил за возвращение России к работе группы 7 ведущих мировых держав и возобновление формата «большой восьмерки».
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Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено 19 августа в 12:27
Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%
Удельные операционные затраты в I полугодии 2019 года составили 199 руб. на баррель нефтяного эквивалента (н.э.) (3,1 долл. на баррель н.э.), увеличившись на 5,3% к показателю I полугодия 2018 года, что ниже темпа инфляции цен промышленных производителей (8,9% к аналогичному периоду прошлого года).
Обновлено в 02:34
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено вчера в 07:26
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Малкин обратился к Нурмагомедову по поводу боя с Порье
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
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Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Среди самых шумных городов России оказались города из Кемеровской и Московской областей. Это следует из данных портала Domofond.ru.
Обновлено 19 августа в 05:47
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Работу Международной космической станции могут продлить до 2030 года
Обновлено вчера в 08:52
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Обновлено в 02:48
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Американский президент Дональд Трамп отложил встречу с датским премьер-министром Метте Фредериксен из-за ее высказываний о возможной покупке Соединенными Штатами Гренландии.
Обновлено вчера в 20:33
Авто
Audi показал улучшенный «заряженный» универсал Audi RS6 Avant
Четвертое поколение универсала тщательно переработали, показав новейший язык дизайна автомобильного подразделения Audi.
Обновлено вчера в 23:18