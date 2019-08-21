Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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с чего всё началось
По данным на 1 июля 2019 года, следует из расчетов ОКБ, таких заемщиков в России было 9,09 млн человек, то есть 15,7% от всех должников банков. Как пояснили «Известиям» в бюро, этот показатель был выведен на основе информации по доходам, которую передают кредиторы.Известиявчера в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Комсомольская правда03:43
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