Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

с чего всё началось

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска

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