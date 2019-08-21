Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Комсомольская правда03:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из столицы Таджикистана Душанбе в подмосковный "Жуковский", совершил экстренную посадку в аэропорту Оренбурга из-за плохого самочувствия девочки-подростка.
Обновлено в 02:48
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
В свою очередь агентство "Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщило, что Киеву могут быть переданы пятеро ее граждан, осужденных в России за совершение различных преступлений и в настоящее время доставленных в "Лефортово".
Обновлено в 06:20
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
В правительстве ФРГ оценили возможность возвращения России в G8
Россия может вернуться в «Большую восьмёрку» в случае устранения причин, по которым произошло её исключение, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено 19 августа в 04:53
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Транспорт
Базовый аэропорт пригрозил «России» прекратить ее обслуживание
«Восьмого августа руководство ВВСС в письменной форме, действительно, проинформировало своего базового перевозчика и давнего партнера о возможном прекращении обслуживания его рейсов», — заявил РБК официальный представитель «России».
Обновлено в 08:02
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Весь в отца: сын Дмитрия Певцова научился играть на гитаре
Актер Дмитрий Певцов поделился со своими подписчиками в Instagram неожиданной новостью: его 12-летний сын Елисей научился играть на гитаре.
Обновлено в 08:09
Футбол
Данил Круговой перешел в «Зенит»
Обновлено в 06:59
Происшествия
Захарова призвала МИД Турции помочь пострадавшей в Бодруме девочке
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 20 августа призвала власти Турции помочь 12-летней девочке из Санкт-Петербурга, которая пострадала во время плавания в бассейне на отдыхе в турецком Бодруме.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Огонь уничтожил 12 тыс. гектаров леса на острове Гран-Канария
Природные пожары на острове Гран-Канария постепенно стихают, сообщили власти региона, передает ОТР.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился на отдых в Норвегию.
Обновлено в 06:29
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено в 00:32
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных планов США
Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за планов США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности постпреда при международной организации Дмитрий Полянский.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет
Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО члена «Яблока» по делу о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил в СИЗО активиста партии "Яблоко" Валерия Костенка – 12-го обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:55