Финансы

Заемщики с большими долгами оказались в зоне рискаИзвестия вчера в 18:13

С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков. Такой вывод следует из расчетов, подготовленных для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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с чего всё началось

Не кредитом единым: 9 млн заемщиков оказались на грани риска

Без учета ввода показателей долговой нагрузки ЦБ уже ужесточил требования к капиталу банков, ранее неоднократно повысив коэффициенты риска по потребительским кредитам, — пояснил «Известиям» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
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Более девяти млн россиян платят по кредитам больше половины своего дохода

URA.Ru03:56

Подсчитано число россиян с кредитной нагрузкой выше 50% дохода

Росбалт05:27

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Заемщики с большими долгами станут для банков «проблемными»

Телеканал 360°вчера в 21:44

Заёмщики с большими долгами могут оказаться в зоне риска

News.ruвчера в 20:34

Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября

Комсомольская правда03:43
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