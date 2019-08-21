Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредитыЧелнинские известия 02:32
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты расчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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с чего всё началось
Чуть более месяца осталось до дня, когда 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Такой вывод можно сделать из расчетов, которые специально для «Известий» подготовили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия20 августа в 17:02
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Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
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