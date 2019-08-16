Экономика
Задолженность по зарплате в России за месяц выросла на 7,1%Союзное Вече 10:31
В прошлом месяце зарплату не выплатили 42,5 тысячам россиян В июле задолженность по заработной плате в России составила 2,75 миллиарда рублей, говорится в исследовании Росстата. Как отмечают специалисты, это на 7,1% выше, чем показатели июня этого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Задолженность по зарплате выросла почти на 3,3 млн рублей в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 21:15
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Ашберн
Футбол
Роналду снялся в странной азиатской рекламе
Обновлено в 12:37
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Лолита вступилась за Повалий и раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская раскритиковала политику президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:28
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Российский сериал «Лучше, чем люди» вышел на сервисе Netflix 16 августа.
Обновлено в 06:54
Авто
В России на некоторые автомобили разрешили вешать новые номера
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено в 06:41
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Что же известно про новые Apple Watch
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple тестирует sleep tracking для своих новых моделей при том, что большинство конкурентов Apple Watch давно имеют такую опцию.
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено в 11:56
Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради приглашения Рибери
Московский «Локомотив» отказался от трансфера итальянского нападающего Марио Балотелли ради приглашения французского хавбека Франка Рибери.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено в 09:58
Экономика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Ремонт 135 поликлиник начнется в Москве с 2020 года
Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта столичных поликлиник, ежегодно будет модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Все свалки вблизи аэропорта Жуковский проверят после инцидента с А321
Росприроднадзор совместно с правительством Московской проверят все мусорные объекты, расположенные вблизи аэропорта Жуковский, уже создана совместная комиссия, сообщил министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин.
Обновлено в 09:47
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Максим Виторган познакомил Нино Нинидзе со своими детьми
Пара взяла с собой на отдых детей от предыдущих браков: Максим — сыновей Даниила и Платона и дочь Полину, Нино — сына Сашу от бывшего супруга Кирилла Плетнева. @ninosha13 Максим и Нино стараются не афишировать свой роман, однако, судя по соцсетям знаменитостей, отношения вышли на новый уровень.
Обновлено в 09:12
Здоровье
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни
Жительница канадской провинции Новая Шотландия рассказала о едва заметном пятне над ее губой, которое оказалось признаком рака кожи.
Обновлено в 13:21
Единоборства
Кормье оказался на 3 кг тяжелее Миочича перед боем в США
В главном поединке встретятся чемпион в тяжёлом весе Даниэль Кормье и экс-чемпион Стипе Миочич.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Футбол
Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21