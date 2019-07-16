с чего всё началось

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862,0 млн руб. (33,6%), в 2018 году — 769,4 млн руб. (29,9%), а в 2017 году и ранее — 938,3 млн руб. (36,5%). В Росстате сообщили, что на 1 июля с задолженностью по зарплатам столкнулись 41 тыс. человек.

Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась почти на 13%

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