Экономика
Задолженность по зарплате в России за месяц снизилась почти на 13%РБК вчера в 11:56
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862,0 млн руб. (33,6%), в 2018 году — 769,4 млн руб. (29,9%), а в 2017 году и ранее — 938,3 млн руб. (36,5%). В Росстате сообщили, что на 1 июля с задолженностью по зарплатам столкнулись 41 тыс. человек.
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Как указано в сообщении Росстата, из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги 2019 года приходится 862 миллиона рублей, или 33,6% от общей суммы долга.Телеканал 360°вчера в 12:42
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