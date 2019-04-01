с чего всё началось

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

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Политика ЕС призвал Россию признать вину в крушении «Боинга» над Донбассом Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года.

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Гаджеты Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0 Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.

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Армия и оружие Наличие смартфона в армии хотят приравнять к самоволке и дедовщине Согласно закону о статусе военнослужащего, в качестве наказания за грубый дисциплинарный проступок может последовать снижение в воинской должности или звании, досрочное увольнение с военной службы или даже дисциплинарный арест.

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Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Тут стоит отметить, что код восстановления действует всего 10 минут, и чтобы уложится в этот временной отрезок, потребовалось задействовать 1000 IP-адресов и сделать 200 000 запросов.

Политика Постпред Украины назвал закон о языке внутренним делом страны Закон предусматривает использование исключительно украинского языка в большинстве сфер жизни. Для чиновников введут экзамен на его знание.

Футбол Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“» Руни является воспитанником «Эвертона». За основную команду «ирисок» он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в «МЮ».

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Политика Находящиеся под санкциями россияне смогут переводить споры в суды в РФ Депутаты Госдумы предложили предоставить право находящимся под санкциями россиянам переводить споры из иностранных судов в российские.

Политика Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдавии Майя Санду не вставая прослушали национальные гимны перед переговорами в Берлине.

Политика Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.