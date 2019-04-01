Экономика

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%ТАСС 09:34

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).
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Как указано в сообщении
 Росстата, из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги 2019 года приходится 862 миллиона рублей, или 33,6% от общей суммы долга.
Телеканал 360°12:42

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