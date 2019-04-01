с чего всё началось

Задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2019 года составила 2 млрд 569,7 млн рублей, что на 12,8% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 млн рублей (33,6%).

Задолженность по зарплате в России в июне снизилась на 12,8%

Политика Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика МИД России высказался о расследовании MH17 В конце июня Малайзия сочла международное расследование крушения рейса MH17 над Донбассом незавершенным, поскольку не увидела убедительных доказательств вины подозреваемых.

Здоровье Названа основная причина резкого развития болезней сердца после 40 лет Оказалось, что риск развития болезней сердца после сорока лет возрастает у тех, кто в молодые годы уже имел повышенный уровень холестерина или сталкивался с повышенным артериальным давлением.

Происшествия «Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии «Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).

Происшествия Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.

Шоу-бизнес Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят» Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.

Шоу-бизнес Меган Маркл публично признала наличие проблем в браке с Гарри Среди гостей, которым удалось поговорить с Гарри и Меган во время этого мероприятия, был и певец Фаррелл Уильямс.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Политика На Украине завели 11 уголовных дел против Порошенко и его команды Государственное бюро расследований Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Политика Зеленский потребовал срочно созвать Раду Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.

Общество Милонов предложил бесплатно пускать в баню во время отключения воды Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву сделать общественные бани бесплатными для граждан, в домах которых отключают горячую воду.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.

Происшествия Суд признал незаконной рубку леса в заказнике «Туколонь» 17 июля Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной.

Кино «Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.

Политика В сенате США раскритиковали Facebook из-за запуска криптовалюты Законодатели от Демократической и Республиканской партий на слушаниях в сенате во вторник, 16 июля, назвали план Facebook запустить собственную криптовалюту «безумным» и «бредовым», передает Reuters.

Происшествия Засекреченный свидетель дал показания на Шишкана Засекреченный свидетель рассказал о причастности предполагаемого вора в законе Олега Шишканова к хищениям земель спецназначения в Чеховском районе Подмосковья.

Происшествия Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).