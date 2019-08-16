Экономика
Долги по зарплатам в России выросли на 7,1%Rambler News Service 09:04
Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) по итогам июля 2019 года увеличилась на 182,9 млн рублей, или 7,1%, и по состоянию на 1 августа составила 2,75 млрд рублей, сообщает Росстат.
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Задолженность по зарплате выросла почти на 3,3 млн рублей в Забайкалье
Московский Комсомолец Читавчера в 21:15
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Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
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Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
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Авто
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Армия и оружие
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Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»
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Обновлено в 14:02
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
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Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
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Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
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