Экономика

Долги по зарплатам в России выросли на 7,1%Rambler News Service 09:04

Суммарная задолженность по зарплате в России (без учета субъектов малого бизнеса) по итогам июля 2019 года увеличилась на 182,9 млн рублей, или 7,1%, и по состоянию на 1 августа составила 2,75 млрд рублей, сообщает Росстат.
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Задолженность по зарплате в России перешагнула рубеж в 7%

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Долги по зарплате в РФ в июле выросли на 7,1%

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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:48, Ашберн
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

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Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

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Транспорт

Новые поезда «Иволга» выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года

Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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Происшествия

В крови отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд

В крови предположительно отравившихся маслом жителей Ульяновской области обнаружили ядовитое вещество, заявил заведующий токсикологическим отделением областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е. М. Чучкалова Игнат Пономаренко в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 15:20
Политика

Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД

Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.
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Армия и оружие

Израильские военные сбили выпущенную из сектора Газа ракету

Обновлено в 14:34
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Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Гаджеты

Раскрыто оснащение смартфонов Samsung Galaxy M21, M31 и M41

Сетевые источники обнародовали ключевые характеристики сразу трёх новых смартфонов, которые готовит к выпуску компания Samsung: это модели Galaxy M21, Galaxy M31 и Galaxy M41.
Обновлено в 09:16
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На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

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Авто

Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год

Новый кроссовер с индексом QX55 дебютирует летом 2020 года.
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Еще один самолет вернулся в Москву из-за столкновения с птицами

Обновлено в 06:50
Происшествия

Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали

Обновлено в 05:56
Теннис

Роджер Федерер: «Рублев сыграл отлично, я впечатлен»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер подвел итоги матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США).
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Во взрыве под Северодвинском увидели испытания «Циркона»

Наиболее вероятной версией произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва является испытание жидкостной двигательной установки (ДУ) гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет в своем блоге Russia Military Analysis российский военный эксперт Павел Подвиг.
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Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой

Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
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«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальти

В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.
Обновлено в 12:59
Футбол

Экипаж А-321 сможет бесплатно посещать домашние матчи «Спартака»

«Спартак» решил предоставить всем членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатно посещать домашние матчи команды на «Открытие Арене».
Обновлено в 14:02
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В Саратове ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика

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Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи

Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
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Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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Космос

Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan

Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
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Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
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