Экономика
Задолженность по зарплате в России увеличилась на 7,1%ГЛАС.RU вчера в 14:16
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сегодня представила данные, в которых сообщается, что по состоянию на 1 августа текущего года задолженность по заработной плате в России составляет 2 миллиарда 752,6 миллиона рублей.
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Задолженность по зарплате выросла почти на 3,3 млн рублей в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита15 августа в 21:15
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
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Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
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Политика
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Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
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Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
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Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Памятная стела появится на месте ТПУ «Рязанская» в Москве
Памятную стелу установят на территории крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рязанская" в знак пересечения на этом месте нескольких видов городского транспорта.
Обновлено в 05:08
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Тамбов» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
«Тамбов» и «Краснодар» определились со стартовыми составами на матч 6-го тура РПЛ, который пройдет сегодня на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» с голом Караваева
Обновлено в 00:35
Футбол
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Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
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Политика
Глава польского МИД рассказал о роли войск США в Польше
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что войска США на польской территории нужны для «сдерживания» России.
Обновлено вчера в 23:42
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 может выйти раньше ожидаемого
Известный индийский инсайдер поделился информацией о грядущем флагмане Xiaomi Mi Mix 4. Судханшу Амбхоре написал в своем Twitter, что устройство выйдет уже в следующем месяце.
Обновлено в 06:49
Космос
Украинский ученый назвал точную дату конца света
Эдуард Кузнецов, украинский исследователь, раскрыл новую дату конца света.
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«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»
Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24.
Обновлено в 07:41
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Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
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При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику хейтеров о своей внешности
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Общество
Мосгортранс объяснил иск к организаторам митингов в Москве
Обновлено в 06:25