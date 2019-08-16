Экономика

Задолженность по зарплате в России увеличилась на 7,1%ГЛАС.RU вчера в 14:16

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сегодня представила данные, в которых сообщается, что по состоянию на 1 августа текущего года задолженность по заработной плате в России составляет 2 миллиарда 752,6 миллиона рублей.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:39, Ашберн
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