Задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 12%ПРАЙМ вчера в 08:06

Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 291,1 миллиона рублей, или на 12%, и на 1 февраля 2019 года составила 2,71 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 12%

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