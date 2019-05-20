Экономика
Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублейExpert.ru 08:27
Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Политика
Во время инаугурации Зеленский распустил Раду
Обновлено в 04:01
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Кино
В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы
Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия
Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины
Обновлено в 12:40
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02
Религия
В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма
В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Обновлено в 14:05
Политика
Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ
Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Политика
Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Происшествия
В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину
Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад
Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Общество
Детей мигрантов решили обучать русскому языку в детских садах
В ведомстве поясняют, что в полиэтнических группах детских садов воспитанники, для которых русский язык неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, поэтому для них организуют образовательную деятельность, «основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».
Обновлено в 13:18
Футбол
«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России
Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Авто
Обновленная Skoda Superb получит версию Scout
Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Крупный автосалон горит в Кемерово
В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
США передали ВС Украины два контрбатарейных радара
Обновлено в 13:43
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено в 09:39
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве
Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия
На озере в Финляндии погиб россиянин
Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика
Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме
Обновлено в 11:48
Экономика
Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ
Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30