Экономика

Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублейExpert.ru 08:27

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство "Интерфакс".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Задолженность по зарплате в РФ приближается к 3 млрд рублей

News.ru06:05

Российские работодатели задолжали сотрудникам почти 3 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

Задолженность по зарплате в России к началу апреля составила 2,9 млрд рублей

DP.RU05:13

Голикова: Задолженность по зарплате в РФ в апреле достигла почти 3 млрд рублей

Росбалт05:32

В апреле российские работодатели задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Реальное время05:27

В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Интерфакс04:54

Голикова назвала сумму задолженности работодателей по зарплате

Rambler News Service05:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева резко ответила хейтерам своей 19-летней дочери

Обновлено в 12:04
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

Сразу шестерых детей - четырех девочек и двоих мальчиков - родила в понедельник жительница Кракова.
Обновлено в 12:20
Кино

В финальной серии «Игры Престолов» обнаружили киноляпы

Пользователи социальных сетей обнаружили киноляпы в последней серии заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:41
Происшествия

Эйфелеву башню закрыли из-за забравшегося на нее мужчины

Обновлено в 12:40
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Религия

В Екатеринбурге разбирают забор на месте предполагаемого храма

В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
Обновлено в 12:14
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Политика

Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из СМИ

Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов «Коммерсанта» из прессы. Об этом 20 мая агентству «РИА Новости» сообщил его представитель.
Обновлено в 12:26
Политика

Канцлер Австрии решил уволить главу МВД после скандала с «россиянкой»

Премьер-министр Австрии Себастьян Курц объявил об отставке министра внутренних дел Херберта Кикла. Об этом сообщает Krone Zeitung.
Обновлено в 13:07
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Происшествия

В московском метро задержали ходившего по путям пьяного мужчину

Пьяного мужчину задержали за хождение по путям на фиолетовой линии московского метро, сообщил РБК руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 12:48
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад

Введение маркировки, по подсчетам двух союзов, может обойтись российским производителям соков и безалкогольных напитков в 30–40 млрд руб. расходов, сопоставимые расходы будут на обеспечение прослеживаемости в торговых точках, указывает в письме Новиков.
Обновлено в 11:48
Политика

Зеленский встретился с главами и послами иностранных государств

Обновлено в 07:54
Общество

Детей мигрантов решили обучать русскому языку в детских садах

В ведомстве поясняют, что в полиэтнических группах детских садов воспитанники, для которых русский язык неродной, часто сталкиваются с ограничениями в коммуникации, поэтому для них организуют образовательную деятельность, «основанную на дифференцированном подходе, учитывающем их ментальные характеристики».
Обновлено в 13:18
Футбол

«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче чемпионата России

Матчем в Казани между местным "Рубином" и махачкалинским "Анжи" завершилась программа 29-го тура чемпионат России по футболу.
Обновлено в 13:52
Авто

Обновленная Skoda Superb получит версию Scout

Ранее сообщалось, что Skoda Superb впервые будет оснащаться матричной светодиодной оптикой – ее работу также продемонстрировали в новом ролике.
Обновлено в 06:07
Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

США передали ВС Украины два контрбатарейных радара

Обновлено в 13:43
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено в 09:39
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тысяч машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

«АвтоВАЗ» отзывает в России 32 892 автомобиля LADA Largus из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Против чиновников минсельхоза Кубани завели дело о взяточничестве

Уголовное дело возбуждено против заместителя министра сельского хозяйства Кубани и начальника управления ведомства, которые подозреваются в получении взятки за предоставление субсидии и посредничестве в этом, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 10:46
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Политика

Кадыров разочаровался в Зеленском после слов о Крыме

Обновлено в 11:48
Экономика

Глава Минтруда пообещал увеличить МРОТ

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что в России увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) после пересмотра потребительской корзины.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное