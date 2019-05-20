Экономика

Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублейExpert.ru 08:27

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство "Интерфакс".
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Задолженность по зарплате в РФ приближается к 3 млрд рублей

News.ru06:05

Российские работодатели задолжали сотрудникам почти 3 млрд рублей

Коммерсантъ05:35

В апреле работодатели в РФ задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Интерфакс04:54

Голикова: Задолженность по зарплате в РФ в апреле достигла почти 3 млрд рублей

Росбалт05:32

В апреле российские работодатели задолжали работникам почти 3 млрд рублей

Реальное время05:27

Голикова назвала сумму задолженности работодателей по зарплате

Rambler News Service05:32

Задолженность по зарплате в России к началу апреля составила 2,9 млрд рублей

DP.RU05:13
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Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

Обновлено 18 мая в 04:23
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Здоровье

В Польше впервые родились шестеро близнецов

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Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

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Обновлено в 06:18
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления

Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Космос

Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.
Обновлено в 13:00
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Игры

Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation

Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио практически без участия подразделения PlayStation.
Обновлено в 10:10
Общество

В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков

Режим ЧС введен на территории Мостовского района Краснодарского края, где из-за обильных осадков подтоплены более 250 придомовых территорий и разрушено два автомобильных моста.
Обновлено в 11:24
Политика

Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ

Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему просто по имени

Обновлено в 08:55
Политика

Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии

Находившийся в международном розыске с 9 мая лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Кино

В Каннах продолжают представлять новые фильмы

На Каннском фестивале представили еще несколько новых кинолент.
Обновлено в 08:25
Политика

Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского

Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Экономика

Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво

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Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Происшествия

В Москве проверят восемь школ и колледж после звонков о минировании

Обновлено в 06:34
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Спорт

Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год

«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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