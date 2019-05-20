Экономика
Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублейExpert.ru 08:27
Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство "Интерфакс".
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Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено 18 мая в 04:23
Политика
Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Здоровье
В Польше впервые родились шестеро близнецов
Обновлено в 10:31
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала фанатам синяки на коленях после выступления
Ольга Бузова опубликовала в соцсети Instagram новую фотографию, где показала многочисленным фанатам синяки на коленях после выступления.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Космос
Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.
Обновлено в 13:00
Экономика
Антипинский НПЗ пошел на банкротство
Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Игры
Сделка Sony с Microsoft шокировала команду PlayStation
Как сообщают информаторы Bloomberg, переговоры с Microsoft начались в прошлом году и велись непосредственно высшим руководством Sony в Токио практически без участия подразделения PlayStation.
Обновлено в 10:10
Общество
В одном из районов Кубани введен режим ЧС из-за обильных осадков
Режим ЧС введен на территории Мостовского района Краснодарского края, где из-за обильных осадков подтоплены более 250 придомовых территорий и разрушено два автомобильных моста.
Обновлено в 11:24
Политика
Кремль объяснил изъятие 12 млрд рублей у полковника ФСБ
Арест полковника из управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина доказывает, что власти не занимаются кампанейщиной, а ведут системную борьбу с коррупцией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 09:04
Политика
Лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии
Находившийся в международном розыске с 9 мая лидер арт-группы «Война» Олег Воротников арестован в Германии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро
По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Кино
В Каннах продолжают представлять новые фильмы
На Каннском фестивале представили еще несколько новых кинолент.
Обновлено в 08:25
Политика
Депутату Рады стало плохо после инаугурации Зеленского
Члену Блока Петра Порошенко Николаю Паламарчуку стало плохо после речи президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:40
Экономика
Росалкоголь предложил ввести минимальные цены на пиво
Ранее в этом году Минфин разработал проект постановления правительства, который предусматривает, что министерство получит возможность устанавливать минимальные цены на весь алкоголь.
Обновлено в 10:04
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин помиловал россиян и украинца
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Баскетбол
ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 16:40
Армия и оружие
Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Спорт
Двое российских биатлонистов дисквалифицированы на год
«Российский союз биатлонистов на основании и во исполнение решения РАА „РУСАДА“ принял решение дисквалифицировать спортсмена Буртасова Максима на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 11 апреля 2019 года», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 12:09