Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублейExpert.ru 08:27

Татьяна Голикова – вице-премьер российского правительства – заявила, что, согласно данным Кабмина, задолженность по зарплате в нашей стране на начало апреля составляла почти 3 млрд руб. Однако, она подчеркнула, что этот вопрос находится на особом контроле правительства, передаёт агентство "Интерфакс".

Задолженность по зарплате в РФ составила в апреле почти 3 млрд рублей

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