Экономика

Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрдИзвестия вчера в 05:40

Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей. Такой вывод был сделан по итогам аудита деятельности компании. Как 25 января сообщило агентство Bloomberg, итальянские власти начали расследование в отношении владельца бренда в 2017 году.
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Bloomberg сообщил о налоговой задолженности Gucci в Италии на $1,6 млрд

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