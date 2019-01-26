Экономика
Задолженность по налогам торгового дома Gucci оценили в $1,6 млрдИзвестия 05:40
Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей. Такой вывод был сделан по итогам аудита деятельности компании. Как 25 января сообщило агентство Bloomberg, итальянские власти начали расследование в отношении владельца бренда в 2017 году.
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Происшествия
В Саратовской области в кафе произошел взрыв газа
Обновлено в 09:41
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено в 08:13
Политика
Совбез ООН одобрил повестку США по Венесуэле
Совет Безопасности ООН большинством голосов принял предложенную США повестку заседания, посвященного ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал на НТВ из-за драки Виторгана и Богомолова
Российская телеведущая Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед записью сюжета на телеканале НТВ, после чего покинула студию до начала съемок.
Обновлено в 09:39
Общество
Чиновница назвала завышенными требования учителей получать больше девяти тысяч
Глава управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова назвала завышенными требования молодых учителей, которые жалуются на зарплату в девять тысяч рублей.
Обновлено в 08:19
Политика
Европейские страны выдвинули Венесуэле ультиматум
В Венесуэле продолжается политический кризис, вызванный противостоянием президента страны Николаса Мадуро и его противника - главы Национального собрания Хуана Гуайдо, которого в качестве временного президента признали США и ряд стран Латинской Америки.
Обновлено в 09:33
Авто
Эксперты назвали ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Свою долю рынка стараются удержать и китайские автопроизводители. Первым в пятерку лидеров эксперты включили Haval F7.
Обновлено в 06:01
Политика
Пушков раскритиковал публикацию немецких СМИ о блокаде Ленинграда
Ранее в немецком издании появилась статья журналистки Зильке Бигальке, в которой она заявила, что в России празднование годовщины снятия блокады с Ленинграда "приобрело характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии".
Обновлено в 02:12
Авто
Опубликованы первые фото новой Hyundai Sonata
В Сеть просочились шпионские фотоснимки Hyundai Sonata нового поколения, сделанные в Дубае.
Обновлено вчера в 09:07
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы
Обновлено в 09:30
Происшествия
Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже
Полиция и машины с водометами разогнали погромщиков. 15 человек были задержаны, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 10:33
Транспорт
Более 40 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы
Обновлено в 09:14
Происшествия
103-летняя россиянка не дождалась квартиры и умерла
Обновлено в 09:13
Музыка
Умер композитор и дирижер Мишель Легран
Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.
Обновлено в 02:21
Общество
Чикатило остался в списке выдающихся выпускников российского вуза
Представители компании Google оставили без ответа просьбу Южного федерального университета (ЮФУ) удалить имя серийного убийцы Андрея Чикатило из списка выдающихся студентов Ростовского государственного университета, который демонстрируется по соответствующему запросу в поиске.
Обновлено в 08:46
Космос
«Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.
Обновлено в 10:17
Спорт
Самарин прокомментировал второе место на ЧЕ по фигурному катанию
Россиянин Александр Самарин, ставший вторым на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске, прокомментировал свое выступление.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи
В аэропорту турецкой Антальи смерч перевернул автобус с людьми, в результате чего пострадали 12 человек, сообщает Daily Sabah.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Во Внуково самолет прервал взлет из-за ссоры пассажиров
Обновлено в 07:21
Спорт
Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в Антхольце
Норвежец Йоханнес Бё занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Обновлено в 10:17
Армия и оружие
ВМФ России получил корабль противоминной обороны «Иван Антонов»
ВМФ России получил корабль противоминной обороны нового поколения «Иван Антонов».
Обновлено в 06:07
Авто
Mitsubishi Eclipse Cross оснастили новым двигателем
Напомним, сегодня Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом
Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом.
Обновлено в 07:22
Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 06:28
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Упавший в колодец в Испании ребенок найден мертвым
Мальчик по имени Хулен 13 января упал в узкий технический колодец шириной всего 25 см, который используется для поиска воды.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Ту-160 выполнили полет над водами Арктики
Отмечается, что продолжительность полета составила более 15 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.
Обновлено в 09:00
Общество
Пугачева получила десятки миллионов от госкорпорации на концерт
В сети появилось письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Роствертол» Петра Мотренко о том, что государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Бразилии после прорыва дамбы пропали около 200 человек
Спасатели разыскивают порядка 200 человек, которые пропали без вести после прорыва дамбы на железорудном руднике в провинции Минас-Жерайс на юго-западе Бразилии, передает Reuters со ссылкой на заявление местных аварийных служб.
Обновлено вчера в 15:47