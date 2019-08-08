Энергетика

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт вчера в 11:10

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
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