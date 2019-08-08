Энергетика
Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт вчера в 11:10
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Показать все источники
Осенью завершатся работы по прокладке «Северного потока - 2» на территории Швеции
КП - Северная Европа07 августа в 10:00
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:22, Вашингтон
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено вчера в 03:24
Космос
Роскосмос завершил летные испытания комплекса спутников «Канопус-В»
Государственная комиссия завершила летные испытания космического комплекса спутников "Канопус-В".
Обновлено в 15:31
Волейбол
Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»
Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено в 14:43
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Здоровье
Кардиохирург опроверг мифы о пользе ежедневного бокала вина
Оказывается, бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вообще не полезен для сердца.
Обновлено в 03:45
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Космос
Древнейшая чёрная дыра-невидимка озадачила астрономов
Предыдущий рекорд был за чёрной дырой, существовавшей спустя 1,3 миллиарда лет после Большого взрыва.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Культура
Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья»
Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.
Обновлено в 10:17
Здоровье
Онколог назвал семь признаков развития рака
Обновлено в 12:17
Общество
Губернаторский оркестр Петербурга освобождает помещения в Доме радио для коллектива Теодора Курентзиса
Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга покидает занимаемые им помещения в Доме Радио на Итальянской улице, куда уже в ближайшее время может переехать со своей творческой группой MusicAeterna бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с певицей Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
Обновлено вчера в 08:34
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено в 08:41
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках
Синоптики рассказали об ожидающихся на выходных ночных заморозках в Архангельской области и Республике Коми.
Обновлено в 17:31
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Наука
Российские генетики раскрыли секрет долголетия мух-мутантов
Обновлено 07 августа в 12:00
Авто
Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте
В число новинок войдут серийная электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, пара обновленных электромобилей семейства Smart, AMG-версия внедорожника Mercedes-Benz GLB, а также новый концепт фирменного суббренда EQ.
Обновлено в 05:05
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27