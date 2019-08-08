Энергетика

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт 08 августа в 11:10

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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РИА Новости08 августа в 12:50

Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн

ТАСС08 августа в 09:41

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Газета.Ru08 августа в 10:55

Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн

РБК08 августа в 10:50

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Коммерсантъ08 августа в 10:39

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евро

Росбалт08 августа в 11:10
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Армия и оружие

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Шутка о бомбардировке Советского Союза, произнесенная 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 1984 году, была не просто шалостью, а скорее выдержкой из американских сценариев по развалу СССР, считает экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковника Леонид Ивашов, служивший в те годы в центральном аппарате Минобороны СССР.
Обновлено в 05:34
Общество

К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Тайсаев

К телеграмм-каналу, который опубликовал личные данные участников протестов, может иметь отношение пиарщик Виталий Тайсаев, утверждает интернет-издание «Медуза».
Обновлено в 02:03
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Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме

Обновлено вчера в 10:16
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Курбан-байрам в Москве отметили около 240 тыс. человек

Около 240 тыс. человек приняли участие в праздничных мероприятиях по случаю Курбан-байрама в Москве.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28

Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Известная украинская балерина погибла в страшном ДТП под Полтавой

Один из пассажиров микроавтобуса погиб на месте аварии, а Исакова скончалась в больнице от полученных травм.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео

В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие

Использование ракетного комплекса «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено вчера в 10:04
Происшествия

«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек

По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек.
Обновлено вчера в 12:13
Армия и оружие

NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы

Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия

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Обновлено 09 августа в 23:35
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Теннис

Медведев победил Хачанова в полуфинале теннисного турнира в Монреале

Поединок Медведева и Хачанова стал первым в истории, когда в полуфинале турнира Masters встретились два представителя России.
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В 108 Мп датчике скорее всего будет реализован такой же режим.
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Экономика

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Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
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Известный инсайдер CoinX опубликовал на своей страничке в «Твиттере», что следующий флагман американской компании Apple будет называться iPhone 11 Pro.
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Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей

Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Кино

Брэд Питт назвал фильм из прошлого, в котором хотел бы сняться

Брэд Питт заявил, что хотел бы сняться в скандально известном фильме "Последнее танго в Париже" (1972) режиссера Бернардо Бертолуччи, сообщает Independent.
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Динамо — Зенит 0:2

Обновлено вчера в 13:48
Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов

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Несмотря на многочисленные слухи, "ПСЖ" до сих пор не получил ни одного конкретного предложение о покупке форварда клуба Неймара.
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Антуан Гризманн забил первый мяч за «Барселону»

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Huawei показала и рассказала, как производится P30 Pro

С Huawei P30 Pro случилось именно так.
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На матч «Порту» – «Краснодар» назначена итальянская бригада арбитров

В первом матче, который состоялся в Краснодаре, победу со счетом 1:0 одержали футболисты португальской команды.
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Армия и оружие

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Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
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В Минпросвещения рассказали о новых профессиях в российских колледжах

Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о новых профессиях, которые появятся в российских колледжах.
Обновлено в 05:41
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