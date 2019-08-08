Энергетика

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт 08 августа в 11:10

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
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«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков

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Газета.Ru08 августа в 10:55

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РИА Новости08 августа в 12:50

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РБК08 августа в 10:50

Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн

Коммерсантъ08 августа в 10:39

Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн

ТАСС08 августа в 09:41
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