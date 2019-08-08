Энергетика
Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт 08 августа в 11:10
Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
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Reuters: задержка строительства «Северного потока - 2» увеличит его бюджет на €660 млн
ТАСС08 августа в 09:41
Отсутствие разрешения Дании по «Северному потоку—2» приведет к его удорожанию, узнал Reuters
Газета.Ru08 августа в 10:55
Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъ08 августа в 10:39
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:24, Вашингтон
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