Энергетика

Задержку «Северного потока-2» оценили почти в 700 млн евроРосбалт 08 августа в 11:10

Задержка запуска газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу в обход Украины, может составить 8 месяцев и привести к дополнительным инвестициям в сумме до 660 млн евро ($740 млн). Плановый бюджет проекта составляет 9,5 млрд евро.
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