Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млнРБК вчера в 10:50
Дополнительная задержка в реализации проекта может также привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн, подсчитали в компании. Таким образом, действия Дании повлекут дополнительные расходы на строительство газопровода в размере €660 млн (порядка $740 млн).
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Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:00, Ашберн
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