Энергетика
Задержка строительства Nord Stream 2 обойдётся в 660 миллионов евроГЛАС.RU вчера в 13:27
Агентство Routers узнало о том, что компания Nord Stream 2 AG пожала жалобу к властям Дании, в которой сообщается, что такая длительная задержка при согласовании строительства маршрута газопровода «Северный поток - 2» в водах Балтийского моря, может стоить компании ещё восемь месяцев работы и дополнительные 660 миллионов евро.
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Reuters оценило потери «Газпрома» от задержки пуска «Северного потока-2» в €660 млн
Коммерсантъвчера в 10:39
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