Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнениемLenta.ru 04:47

Кисловодских полицейских предупредили о приезде бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и попросили его не трогать, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. По его словам, теперь тем, кто остановил спортсмена и снял задержание на видео, грозят увольнением.

с чего всё началось

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.

Политика Посольство России опубликовало доклад об инциденте в Солсбери Посольство России в Великобритании распространило доклад, приуроченный к годовщине событий в Солсбери.

Культура Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение» Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.

Футбол IFAB внёс изменения в правила футбола относительно игры рукой Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил новую редакцию правила, которое касается игры рукой.

Футбол Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью ушёл в отставку Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил о том, что покидает свой пост после появления на сайте клуба негативного комментария в адрес фанатов команды.

Космос На МКС сработал сигнал тревоги из-за корабля Crew Dragon После стыковки американского космического корабля Crew Dragon (Dragon 2) с Международной космической станцией (МКС) в российском сегменте сработал сигнал тревоги.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тверью В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Тверской области пострадали восемь человек, сообщили ТАСС в ГИБДД РФ.

Шоу-бизнес Божена Рынска пережила клиническую смерть По данным издания, во время госпитализации Рынска не только была прикована к постели, но и пережила клиническую смерть.

Армия и оружие В Индии открыли завод по производству автоматов Калашникова Россия и Индия открыли в воскресенье в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова, проект предполагает создание более 700 тысяч единиц с полной локализацией, сообщил журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

Армия и оружие На пути в Каракас заметили еще один российский военный самолет Скриншот с Flightradar24 Самолет вылетел утром 2 марта из района рядом с военным аэродром Чкаловский в Московской области, в ночь на 3 марта борт зафиксировали в районе Каракаса.

Шоу-бизнес Эдиту Пьеху заметили в инвалидном кресле Народную артистку СССР Эдиту Пьеху засняли в инвалидном кресле на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Политика В МГУ хотят провести «Скрипальские чтения» Ранее член Научного совета при Совете безопасности России и профессор МГУ Андрей Манойло сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" о проведении в вузе первых "Скрипальских чтений".

Политика Немецкий политик сравнил Крым с Берлином после объединения Германии Приехавший в Крым немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер считает, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин в 90-е годы, после объединения Германии.

Армия и оружие На юге Донбасса подорвались на мине украинские военные На юге Донбасса на мине подорвался автомобиль, в салоне которого находились пятеро украинских военных.

Шоу-бизнес Отец Децла ответил на обвинение его вдовы Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.

Политика Режиссер Бортко может стать кандидатом в губернаторы Петербурга Режиссер Владимир Бортко может стать одним из претендентов на пост губернатора Петербурга.

Общество В Москве сносят спорткомплекс «Олимпийский» «Олимпийский» был возведен к Олимпиаде 1980 года в Москве.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Пензенской области В результате ДТП два человека погибли, еще трое были госпитализированы.

Происшествия В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.

Происшествия Адвокат Браудера не подтвердил обвинения в убийстве Перепеличного По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб. В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.

Армия и оружие Пентагон планирует создать лазерное оружие для бронемашин В будущем военные рассчитывают получить более компактные комплексы HEL, чтобы использовать их на средних тактических бронемашинах Stryker.