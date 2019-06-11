Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновностиLenta.ru вчера в 16:25

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
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RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.
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