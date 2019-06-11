Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновностиLenta.ru вчера в 16:25
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Читать в источнике
Оценить57
с чего всё началось
RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.RT на русскомвчера в 12:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Полковник руководивший задержанием Ивана Голунова не опасается уголовного преследования
Эхо Москвывчера в 16:00
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
Общество
Робот Клиоша расскажет 12 июня об истории России в «Одноклассниках»
Музей современной истории России запустит в "Одноклассниках" первую виртуальную экскурсию, которую проведет экскурсовод и экспонат музея, робот по имени Клиоша.
Обновлено в 03:09
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Политика
Филарет отказался признавать томос Стамбульского патриарха
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата и "почетный патриарх" новой Православной церкви Украины Филарет Денисенко отказался признавать томос об автокефалии украинской церкви.
Обновлено вчера в 07:09
Общество
В Нью-Йорке впервые прошел «Пушкинский диктант»
"Пушкинский диктант" прошел впервые в Нью-Йорке, в нем приняли участие как соотечественники, так и англоязычные американцы.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Экс-глава Раменского района Подмосковья арестован по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на суд.
Обновлено 10 июня в 05:02
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Мужчина зарезал соседку ножом в живот в подмосковном Чехове
Молодой мужчина зарезал свою соседку ножом в живот в подмосковном Чехове.
Обновлено в 04:16
Политика
Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию на границе республики с Дагестаном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова на фестивале «Кинотавр» столкнулась с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Президента попросили освободить бывшего главу СК Волгограда
Вчера, 11 июня, начался сбор подписей за освобождение бывшего главы следственного комитета Волгограда Михаила Музраева.
Обновлено в 03:46
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Общество
В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 04:53
Политика
В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков
Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Зеленский уволил 15 украинских губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций (ОГА), пишет «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 10:05
Спорт
Семеня призвала ИААФ бороться с допингом, а не с ней
Двукратная олимпийская чемпионка из ЮАР Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с применением допинга, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Анна Седокова: «Сын сказал моему мужчине „папа“, и наши отношения закончились»
Обновлено вчера в 22:57
Наука
Почему люди влюбляются в похожих на себя, рассказали психологи
Обновлено вчера в 03:48
Футбол
Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020
В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины.
Обновлено вчера в 16:44
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из медикаментозной комы
Сын продюсера Бари Алибасова сообщил, что его отец вышел из медикаментозной комы.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Эммануэль Макрон анонсировал переговоры с Владимиром Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон надеется в ближайшее время встретится с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде
Обновлено 10 июня в 09:42
Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Андрей Герус рассказал, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов, однако президент понимает, что это является проблемой.
Обновлено в 03:56
Политика
Тимошенко заявила об упадке украинской экономики
Тимошенко заключила, что все это указывает на стагнацию и падение экономики.
Обновлено в 02:34
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56