Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновностиLenta.ru вчера в 16:25

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.

с чего всё началось

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

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