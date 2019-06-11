Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновностиГазета.Ru 04:26

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.

с чего всё началось

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности

Политика Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Политика Климкин назвал «глупостью» скорое вступление Украины в ЕС Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Происшествия В ДТП в Дагестане погибли три человека Двое взрослых и один ребенок погибли, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Дагестане.

Политика Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Политика В Киеве предложили новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Футбол Влашич согласился перейти в «Бешикташ» Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, который провел сезон в РПЛ за ЦСКА, близок к переходу в «Бешикташ».

Шоу-бизнес Любовь Толкалина показала стройные ноги в образе танцовщицы варьете Актриса предстала перед поклонниками в образе сексуальной танцовщицы варьете, показав стройные ноги.

Армия и оружие На оккупированные территории Донбасса прибыла делегация СНБО Украины Сообщается, что во время визита делегация ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, оценила вероятность угроз для военнослужащих и гражданского населения в оккупированных районах ДНР и ЛНР.

Наука В бирманском янтаре нашли 40 морских и сухопутных беспозвоночных Палеонтологи обнаружили в куске бирманского янтаря как минимум 40 особей различных беспозвоночных, сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Общество В аэропорту Симферополя празднуют присвоение имени Айвазовского Впервые Аманда Роджерс прилетела в Крым в 2017 году на праздник в честь 200-летия со дня рождения Айвазовского.

Музыка Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.

Политика Королева Великобритании поздравила россиян с праздником Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.

Политика Макрон заявил о необходимости восстановить диалог с Россией Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о необходимости восстановления отношений с Россией и необходимости диалога с Москвой.

Экономика Чистая прибыль Inditex в I квартале 2019-2020 фингода выросла до 734 млн евро Чистая прибыль испанской Inditex Group, одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (закончился 30 апреля) увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим фингодом, до 734 миллионов евро, говорится в сообщении компании.

Общество 45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.