Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновностиГазета.Ru 04:26

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
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с чего всё началось

RT поговорил с руководителем полицейских, задержавших Голунова

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.
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