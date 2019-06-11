Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновностиГазета.Ru 04:26

RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.

с чего всё началось

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности

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