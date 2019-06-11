Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновностиГазета.Ru 04:26
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.
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с чего всё началось
RT публикует интервью с начальником подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО города Москвы полковником Андреем Щировым, чьи подчинённые разрабатывали и задерживали журналиста Ивана Голунова.RT на русскомвчера в 12:36
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Полковник руководивший задержанием Ивана Голунова не опасается уголовного преследования
Эхо Москвывчера в 16:00
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