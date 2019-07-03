Происшествия
Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должностиLenta.ru 08:54
Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности. Об этом в среду, 3 июля, официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов сообщил «Интерфаксу».
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Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.Интерфакс08:41
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