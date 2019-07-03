Происшествия

Задержавшего Голунова главу отдела полиции отстранили от должностиLenta.ru 08:54

Начальник антинаркотического отдела УВД по ЗАО Андрей Щиров на фоне дела в отношении журналиста Ивана Голунова временно отстранен от должности. Об этом в среду, 3 июля, официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов сообщил «Интерфаксу».
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Главного борца с наркотиками по ЗАО Москвы отстранили на фоне дела Голунова

Начальник антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрей Щиров на фоне "дела Голунова" временно отстранен от должности, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы столичного главка полиции Юрий Титов. По его словам, Щиров отстранен на время проверки.
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