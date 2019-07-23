Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж ПутинаLenta.ru 13:52
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Читать в источнике
Оценить171
Подробнее о событии
Показать все источники
В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина
Екатеринбург Онлайн11:23
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Технологии
Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами
Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Экономика
Суд ликвидировал банк «Взаимодействие»
Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае потушили
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Единоборства
Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину
Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.
Обновлено в 14:17
Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Авто
Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger
18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Экономика
Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию
Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Технологии
В Москве начался тест системы электронного голосования
В Москве в 8:00 стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 06:02
Экономика
Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Политика
Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой
Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси
Обновлено в 11:38
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Наука
Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее
Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено в 14:02
Происшествия
Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки
Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Общество
В Москву придет сильное похолодание
Обновлено в 10:31
Политика
МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Политика
МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время
Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Политика
Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона
15 июля президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.
Обновлено в 12:45
Футбол
Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»
Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Наука
Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза
Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Гаджеты
Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке
В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01