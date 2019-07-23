Происшествия

Задержаны «заминировавшие» кортеж ПутинаLenta.ru 13:52

В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
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Задержаны екатеринбуржцы, «заминировавшие» дорогу на пути кортежа Путина

URA.Ru11:03

В Екатеринбурге задержали положивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

РБК12:50

В Екатеринбурге задержали двух человек, оставивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

Дождь10:53

В Екатеринбурге задержали подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

ТагилСити.ру11:30

В Екатеринбурге задержали мужчин, «заминировавших» дорогу на пути кортежа Путина

Екатеринбург Онлайн11:23

В Екатеринбурге двое мужчин попытались «заминировать» путь кортежа Путина

РИА Новости12:22

В Екатеринбурге задержали людей, подложивших муляж бомбы на пути кортежа Путина

Znak.com10:09
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП на 2019-2020 годы

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.
Обновлено в 10:25
Технологии

Служащим банков могут запретить пользоваться смартфонами

Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами с камерой на рабочем месте, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом

В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Экономика

Суд ликвидировал банк «Взаимодействие»

Суд ликвидирует банк "Взаимодействие" Помимо этого, на балансе банка образовался значительный объем непрофильных низколиквидных активов, преимущественно в виде нежилой недвижимости.
Обновлено в 11:38
Происшествия

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае потушили

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей

Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Единоборства

Посольство России в США поможет вернуть тело Дадашева на родину

Посольство России в Вашингтоне готово помочь доставить на родину тело боксёра Максима Дадашева, который скончался в США после травм, полученных во время поединка, сообщает RT.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Посаженный на цепь мальчик рассказал, что отец и ранее наказывал его

Обновлено в 09:30
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении Васютина

Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 14:20
Авто

Вин Дизель получил в подарок эксклюзивный Dodge Charger

18 июля Вин Дизелю исполнилось 52 года, и его друзья подарили ему лучший подарок на день рождения: специальную версию маслкара Dodge Charger 1970 года от SpeedKore Performance Group.
Обновлено в 01:29
Политика

Иванка Трамп назвала Джонсона новым премьером «Соединенного Кингстона»

Обновлено в 10:33
Экономика

Росстат объяснил аномальный приток мигрантов в Россию

Резкий рост числа мигрантов в России в январе—апреле 2019-го связан с тем, что МВД с начала года передает в Росстат более полные данные, сообщили РБК в статистическом ведомстве.
Обновлено в 13:25
Политика

В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки

«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного Конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Технологии

В Москве начался тест системы электронного голосования

В Москве в 8:00 стартовала вторая проверка системы электронного голосования, которую применят на предстоящих выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 06:02
Экономика

Путин оценил тенденции развития в Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, обсудив с ним текущее социально-экономическое положение в регионе и охарактеризовав тенденции в республике как положительные.
Обновлено в 07:34
Политика

Лукашенко пригласили в Польшу на годовщину начала Второй мировой

Президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Польшу принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Обновлено в 12:13
Политика

Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Петербурге завели дело по факту ДТП с участием такси

Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Наука

Ученые: Закадровый смех действительно делает шутку смешнее

Ученые обнаружили, что выражаемые слушателями положительные эмоции действительно делают шутку смешнее.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Летевший в Москву лайнер Azur Air вернулся в Анталью из-за поломки

Boeing 767 российской авиакомпании Azur Air, которая накануне более чем на 16 часов задержала вылет одного из своих чартерных рейсов, подал сигнал о нештатной ситуации по пути из Антальи в Москву и возвращается обратно в турецкий аэропорт.
Обновлено в 02:53
Общество

В Москву придет сильное похолодание

Обновлено в 10:31
Политика

МИД представил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

МИД представил российскую концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.
Обновлено в 14:18
Политика

МИД: чартеры в Египет могут запустить в ближайшее время

Еще одно заявление относительно запуска чартерного сообщения между Россией и Египтом прозвучало во вторник, 23 июля: по словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, этот вопрос может быть решен в ближайшее время.
Обновлено в 09:27
Политика

Сенат США утвердил кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

15 июля президент США Дональд Трамп направил в сенат уведомление о выдвижении исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на данную должность на постоянной основе.
Обновлено в 12:45
Футбол

Ханни попрощался с болельщиками «Спартака»

Полузащитник Софьян Ханни в своем Instagram написал сообщение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 14:15
Наука

Учёные связали глобальное потепление и новую эпидемию кандидоза

Группа ученых опубликовала в научном журнале статью, в которой говорится об эпидемии кандидоза.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Суд продлил арест Абызова на три месяца

«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Гаджеты

Процессор для Xbox Project Scarlett протестировали в бенчмарке

В бенчмарке UserBenchmark были обнародованы результаты тестирования и характеристики инженерного образца процессора AMD с кодовым названием Flute, который может быть использован в грядущей игровой консоли Microsoft Xbox Project Scarlett.
Обновлено в 14:01
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