Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в МосквеLenta.ru 10:56

с чего всё началось

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета (СК) России.

Спорт Медведевой поступили угрозы во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с россиянкой Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Общество День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.

Происшествия Следствие просит суд арестовать журналиста Голунова Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Наука Ученые назвали напиток, полезный для сердца Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold теперь ожидается в июле Источник утверждает, что сразу два очень надежных информатора подтвердили, что компания уже близка к решению проблем смартфона Samsung Galaxy Fold, который поступит в продажу в июле текущего года.

Происшествия Задержанного журналиста Голунова увезли в больницу Задержанного в Москве корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, увезли в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

Происшествия В Склифе сообщили о состоянии Алибасова Как сообщил представитель НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние Алибасова по-прежнему остается тяжелым.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Экономика Акимов заявил, что конкурс на создание системы контроля большегрузов может пройти осенью Акимов отметил, что конкурс будет проведен, так как на создание системы, кроме компании "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузов "Платон"), претендует еще и "Ростелеком".

Общество Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ Первые результаты прошедших Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2019 году говорят об объективности, они не демонстрируют никаких аномалий.

Происшествия Голунову предъявили официальное обвинение Журналисту «Медузы» Ивану Голунову в Москве предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает издание сегодня, 8 июня.

Общество МЧС предупредило о жаре и грозах в Ленобласти Спасатели предупредили о том, что в воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области по-прежнему будет царствовать жара.

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Политика В Раде требуют судить экс-президентов Украины за госизмену Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма должны быть осуждены за госизмену - заявил депутат Верховной рады Юрий Левченко в эфире украинского телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам Шоумен умеет создавать дома хорошее настроение. Известный телеведущий Максим Галкин часто делится семейными видео и фото в соцсетях.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Происшествия Митинг в защиту Голунова организовали в Берлине Около 40 человек 8 июня в Берлине провели акцию поддержки журналиста Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков.

Шоу-бизнес Федосеева-Шукшина рассказала о самочувствии после отравления Алибасова Артистка Лидия Федосеева-Шукшина рассказала телеканалу "360" о своем самочувствии после отравления мужа, продюсера группы "На-На" Бари Алибасова.

Политика В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкой Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

Общество Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби Студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла через 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.

Здоровье Малышева определила самую опасную болезнь XXI века Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

Наука Ученые установили предел выносливости человека Проанализировал ряд марафонских забегов и вело-заездов, ученым удалось установить предел человеческой выносливости.