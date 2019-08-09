Происшествия
В Москве задержали еще двух фигурантов дела о массовых беспорядкахРБК 04:07
В Москве задержали еще двоих подозреваемых по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в поддержку незарегистрированных в Мосгордуму кандидатов. Об этом сообщается на сайте СК. Задержаны Айдар Губайдулин 1993 года рождения и Данила Беглец 1992 года рождения.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
Происшествия
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