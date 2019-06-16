Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаныГазета.Ru 06:10

с чего всё началось

Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Следственный комитете России сообщил о задержании еще 12 участников массовой драки под Пензой. Об этом сообщает РИА "Новости". Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, в ближайшее время им предъявят обвинения.

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Политика Анонимное анкетирование жителей Крыма планируют власти Украины Власти Украины планируют проводить анонимное анкетирование жителей Крыма о целях их посещения территории Украины, заявили в пресс-службе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, 16 июня сообщает информагентство Униан.

Армия и оружие Новый ЗРК «Сосна» показали на видео Телеканал «Звезда» опубликовал видео с новой модификацией зенитного ракетного комплекса «Сосна».

Происшествия Пожар уничтожил 250 тысяч литров коньяка на винодельне во Франции Крупный пожар уничтожил более 250 тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант во Франции. Об этом сообщает местная газета Sud-Ouest.

Спорт В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист В Крыму на сборах погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Общество Галина Волчек госпитализирована в Москве Художественный руководитель театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек была госпитализирована 15 июня в связи с плановым обследованием.

Политика Лолита сделала заявление после скандала с шуткой Цекало про Крым Украинский блогер Татьяна Микитенко выразила мнение, что новогодняя шутка шоумена Александра Цекало и певицы Лолиты Милявской про Крым якобы намекала на план "распилить страну рано или поздно".

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Политика В Совбезе ответили противникам «Северного потока-2» «Используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», — добавил Венедиктов.

Футбол Шведские футболистки обыграли сборную Таиланда в матче чемпионата мира Сборная Швеции обыграла команду Таиланда со счетом 5:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд.

Общество Аргентина и Уругвай остались без электричества Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.

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Происшествия В Шереметьево возникли очереди из-за сбоя в системе регистрации В московском аэропорту Шереметьево возник коллапс из-за проблем с системой регистрации пассажиров.

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