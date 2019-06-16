Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки под ПензойLenta.ru 04:30
Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.
с чего всё началось
В результате оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержаны еще 12 жителей Чемодановки Пензенской области, причастных к массовой драке в этом селе, в результате которой погиб человек, сообщается на сайте Следственного комитета России.Известия03:23
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