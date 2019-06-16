Задержаны еще 12 участников массовой драки под ПензойLenta.ru 04:30

с чего всё началось

Совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России получены доказательства, позволившие 15 июня установить и задержать еще 12 жителей Чемодановки. Один из них подозревается в совершении убийства 34-летнего мужчины.

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Происшествия Беспорядки в Чемодановке Причиной событий, развернувшихся в небольшом селе Чемодановка в Пензенской области, стал конфликт между местными жителями и цыганской диаспорой.

Единоборства Фьюри оказался значительно тяжелее Шварца Тайсон Фьюри оказался значительно тяжелее оппонента — 119,3 кг против 106,6 кг, показанных Шварцем.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Наука Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях с лицами Нейросеть научили определять обычный фотошоп на фотографиях, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Здоровье В Новосибирске нянечка детсада умерла от опасной инфекции Накануне в Дзержинском районе Новосибирска умерла младший воспитатель детсада №262.

Гаджеты Слепота, рак, аутизм: Смартфоны вызывают самоуничтожение человечества К радиоактивным смартфонам относятся Xiaomi и iPhone. Пользоваться гаджетом нужно до 3 часов в день.

Экономика Приключения электроники: иностранцы потянулись в Россию за гаджетами Отовариваются там не только гости из ближнего зарубежья — гаджеты из российских магазинов везут в государства ЕС, Азии и Африки, пояснила представитель «М.Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева.

Шоу-бизнес Диана Арбенина не разрешает детям заводить Instagram Певица любит рассказывать о них поклонникам и даже завела отдельный хештег для публикаций о детях - #мартемки.

Религия Что нельзя делать на Троицу По народным наблюдениям, на Троицу запрещается купаться в природных водоемах.

Происшествия Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В центре Киева прогремел мощный взрыв В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».

Футбол Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.

Общество В Индии 29 человек погибли в результате сильной жары По меньшей мере 29 человек погибли в индийском штате Бихар из-за сильной жары. Об этом сообщает The Times of India.

Политика Экс-канцлера Германии Шредера пригласили посетить Крым Ранее в интервью Bild Шредер отметил, что "Крым — это давняя русская территория", а его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной.

Наука В Австралии обнаружена окаменелость гигантского трилобита Окаменелость крупного членистоногого из давно вымершей группы морских существ, называемых трилобитами, были найдены на острове Кенгуру (Южная Австралия), сообщается на сайте Университета Аделаиды.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Футбол Эден Азар: «Я полюбил футбол из-за Зидана» Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился воспоминаниями об игре нынешнего главного тренера команды Зинедина Зидана.