Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видеоВести.Ru 05:05
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Операцию по поимке предполагаемых злоумышленников сняли на видео.
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По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.
с чего всё началось
Следственный комитет задержал двоих подозреваемых в убийстве бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.Общественное телевидение России04:30
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