Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видеоВести.Ru 05:05

с чего всё началось

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Операцию по поимке предполагаемых злоумышленников сняли на видео.

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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