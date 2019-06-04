Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУКоммерсантъ 04:46

с чего всё началось

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. О роли мужчин 1977 и 1982 годов рождения в преступлении пока не сообщается.

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