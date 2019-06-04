Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в ПодмосковьеBFM.ru 04:26
По подозрению в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске задержаны два человека. Это двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.
с чего всё началось
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко тем временем подтвердила, что в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 годов рождения, уроженцев одной из соседних стран — бывших республик СССР.Телеканал 360°04:54
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