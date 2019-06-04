Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в ПодмосковьеBFM.ru 04:26

с чего всё началось

По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы. Продолжаются иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Все другие участники происшествия установлены.

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Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

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