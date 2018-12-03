Политика
Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвинения
Задержанным в Крыму украинским морякам предъявлены обвиненияВести.Ru03:05
Задержанным в Керченском проливе военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы, передает ТАСС. По словам адвоката одного из арестованных, обвинение было предъявлено сразу после ареста.
Вести.Ru03:05
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с чего всё началось
Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов.ТАСС02:59
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