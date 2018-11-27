Украинские военные моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, доставлены в Симферополь. Здесь суд определит им меру пресечения. Экипажу трех кораблей ВМС Украины, вторгшихся в российские воды, грозит уголовная ответственность.

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