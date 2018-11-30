В московское СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице «Матросской тишины».

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Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву. 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое — в больнице «Матросской тишины».

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