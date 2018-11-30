Политика

Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»
РБК
07:04

Украинских военных моряков, арестованных за нарушение границы после попытки пройти по Керченскому проливу, доставили в Москву. 21 человек находится в СИЗО «Лефортово», еще трое — в больнице «Матросской тишины».
РБК07:04
с чего всё началось

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово»

В московское СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице «Матросской тишины».
Дождь06:39

Подробнее о событии

Украинские власти пожаловались на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Керченском проливе

Эхо Москвы13:30

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков поместили в «Лефортово»

RT на русском11:02

21 украинский провокатор – в «Лефортове», еще трое – в больнице «Матросской тишины»

Вести.Ru11:28

Арестованных украинских моряков разместили в «Лефортово»

РИА Новости09:55

Наблюдатели подтвердили перевод 21 украинского моряка в СИЗО «Лефортово»

Интерфакс07:57

Задержанных украинских моряков поместили в «Лефортово»

РБК07:04

Арестованных украинских моряков доставили в СИЗО «Лефортово»

Дождь06:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
Политика

Песков: Путин и Трамп на саммите G20 поприветствовали друг друга

Обновлено в 15:15
Армия и оружие

Минобороны: НАТО под видом учений стягивает войска к границам России

НАТО под предлогом проведения учений в приграничных с Россией странах стягивает войска к российским границам, приводит ФАН слова заместителя министра обороны РФ Александра Фомина.
Обновлено в 15:16
Политика

Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет

Украина запретила въезд на территорию страны россиянам мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 12:59
Политика

G7 призвала Россию отпустить задержанных моряков

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 призывают Россию освободить задержанных членов экипажа и вернуть Украине корабли.
Обновлено в 13:58
Политика

«Касперский» сожалеет о решении суда США по запрету ПО

"Лаборатория Касперского" сожалеет о решении суда, подтвердившего отказ в иске компании по запрету ее продукции в госучреждениях США; "Лаборатория Касперского" продолжит работать на рынке страны, сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 14:50
Политика

В РПЦ назвали давлением обыски СБУ у наместника Киево-Печерской лавры

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям церкви со СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал «попыткой давления на верующих» обыски по месту жительства наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.
Обновлено в 14:13
Политика

Минобороны России рассчитывает, что США не выйдут из ДРСМД

В Минобороны России рассчитывают, что США не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям

Обновлено в 14:44
Политика

Макрон прибыл на саммит G20 в Аргентину, но его никто не встретил

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в столицу Аргентины Буэнос-Айрес на саммит G20.
Обновлено в 13:09
Политика

Лидеры БРИКС призвали членов ВТО противостоять протекционизму

Главы государств БРИКС на полях G20 призвали членов ВТО противостоять протекционизму, говорится в заявлении для СМИ.
Обновлено в 14:29
Политика

Евросоюз одобрил выделение Украине 500 млн евро финансовой помощи

"Искренне благодарен Европейской комиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро", — написал Порошенко в Fасевоок.
Обновлено в 14:33
Политика

ВВС ФРГ назвали причину незапланированной посадки лайнера Меркель

Обновлено в 09:55
Армия и оружие

В ДНР заявили о подготовке Киева к военному наступлению

По данным разведки самопровозглашенной ДНР, речь идет о подготовке к наступлению, запланированному на декабрь 2018 года.
Обновлено в 15:09
Политика

Путин потребовал пресечь хищение нефти и газа в Дагестане

Правительство совместно с Генпрокуратурой должно «принять незамедлительные меры по выявлению, пресечению и предупреждению хищений газа, нефти и нефтепродуктов, несанкционированного подключения к распределительным сетям, незаконного оборота нефтепродуктов и противоправного использования товарных знаков на территории Республики Дагестан», говорится в поручении президента Владимира Путина.
Обновлено в 13:18
Политика

В Госдуме оценили «плохие новости» Порошенко

Напомним, что ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что у него есть «две плохих новости» для главы российского государства.
Обновлено в 14:40
ещё по теме
Главное