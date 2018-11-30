Украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

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В настоящее время задержанных в Керченском проливе украинских морских офицеров переводят в один из следственных изоляторов столицы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. «Командный состав переводят в Москву», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.

Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы

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