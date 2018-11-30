Политика

Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы
REGNUM
01:42

В настоящее время задержанных в Керченском проливе украинских морских офицеров переводят в один из следственных изоляторов столицы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. «Командный состав переводят в Москву», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.
REGNUM01:42
с чего всё началось

Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

Украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
ТАСС01:11

Подробнее о событии

Командный состав задержанных украинских моряков переведут в московское СИЗО

РИА Новости02:10

Всех 24 задержанных украинских моряков отправят из Крыма в СИЗО Москвы

ИА Крыминформ02:06

Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

Коммерсантъ01:57

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переведут в СИЗО Москвы

Ведомости01:38

Задержанных в Керченском проливе украинских моряков переводят в СИЗО Москвы

RT на русском01:22

Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

ТАСС01:11

Украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, действительно переводят в СИЗО Москвы

Эхо Москвы02:03
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика

В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20

В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 02:36
Политика

Меркель пропустит первый день саммита G20

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.
Обновлено в 02:35
Политика

Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму

По сообщению пресс-службы Южного военного округа, ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение дислоцированных в Крыму зенитно-ракетных подразделений ЮВО в октябре 2018 года.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 02:33
Политика

Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.
Обновлено в 02:35
Политика

«Левада-центр»: выросло число сторонников передачи Курил Японии

У россиян улучшилось отношение к Японии, также возросло число тех, кто потенциально поддержал бы передачу этой стране части Курильских островов, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 02:34
Политика

Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается сотрудничать с Россией и сохранять баланс в отношениях с Россией и странами Запада.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие

ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой

Обновлено в 02:28
Политика

В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине

Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Россия модернизирует реактивные системы залпового огня

Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США

Обновлено в 02:15
Политика

В Москве оценили решение закрыть въезд в Крым для иностранцев

С 29 ноября Госпогранслужба Украины закрыла въезд в Крым со своей территории для иностранных граждан.
Обновлено в 02:21
Политика

Российские дипломаты навестили летчика Ярошенко в американской тюрьме

Визит состоялся после появления сообщений об ухудшении здоровья заключенного Российские дипломаты посетили в американской тюрьме летчика Константина Ярошенко.
Обновлено в 02:03
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