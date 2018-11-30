Политика
Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО Москвы
Задержанных украинских моряков переводят из Керчи в СИЗО МосквыREGNUM01:42
В настоящее время задержанных в Керченском проливе украинских морских офицеров переводят в один из следственных изоляторов столицы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. «Командный состав переводят в Москву», — цитирует ТАСС слова омбудсмена.
REGNUM01:42
Оценить
21 человек отреагировал
с чего всё началось
Украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.ТАСС01:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 02:40, Ашберн
Политика
В Кремле сожалеют о решении Трампа отменить встречу с Путиным на G20
В Кремле сожалеют о решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским главой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.
Обновлено в 02:36
Политика
Меркель пропустит первый день саммита G20
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту три новых военных спутника
Ракета-носитель легкого класса «Рокот» вывела на расчетную орбиту три военных космических аппарата, запущенных в интересах Минобороны.
Обновлено в 02:35
Политика
Украинский артист балета Сергей Полунин получил российский паспорт
Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Дивизион «Панцирь-С» усилил систему ПВО в Крыму
По сообщению пресс-службы Южного военного округа, ЗРПК "Панцирь-С" поступили на вооружение дислоцированных в Крыму зенитно-ракетных подразделений ЮВО в октябре 2018 года.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 02:33
Политика
Климкин анонсировал разрыв десятков соглашений Украины с Россией
Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией.
Обновлено в 02:35
Политика
«Левада-центр»: выросло число сторонников передачи Курил Японии
У россиян улучшилось отношение к Японии, также возросло число тех, кто потенциально поддержал бы передачу этой стране части Курильских островов, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 02:34
Политика
Новый президент Грузии отказалась сотрудничать с Россией
Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается сотрудничать с Россией и сохранять баланс в отношениях с Россией и странами Запада.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
ВВС Бельгии заявили о перехвате истребителей РФ над Балтикой
Обновлено в 02:28
Политика
В РПЦ прокомментировали решения Константинополя по Украине
Константинопольский патриархат затягивает процесс создания "автокефальной церкви" на Украине, его решения "вновь лишены конкретики", так глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал подготовку Константинополем проекта устава церкви.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Минобороны России выдает технические задания на модернизацию реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил РИА Новости управляющий директор НПО "Сплав" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации "Ростех") Александр Смирнов.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США
Обновлено в 02:15
Политика
В Москве оценили решение закрыть въезд в Крым для иностранцев
С 29 ноября Госпогранслужба Украины закрыла въезд в Крым со своей территории для иностранных граждан.
Обновлено в 02:21
Политика
Российские дипломаты навестили летчика Ярошенко в американской тюрьме
Визит состоялся после появления сообщений об ухудшении здоровья заключенного Российские дипломаты посетили в американской тюрьме летчика Константина Ярошенко.
Обновлено в 02:03