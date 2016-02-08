Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

с чего всё началось

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости".

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Происшествия В музыкальном театре Ростова-на-Дону произошёл пожар По данным ведомства, площадь пожара составила 350 кв. м. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Большая Садовая.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Авто Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.

Политика В России завершили расследование дела украинских моряков Следователи предъявили окончательное обвинение 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года.

Политика Премьер Грузии назвал решение Путина по санкциям хорошим Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.

Армия и оружие Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе Автомобиль с бойцами "Азова" Нацгвардии Украины подорвался на мине в районе населенного пункта Новолуганское у линии соприкосновения в Донбассе.

Политика Суд в США запретил Трампу блокировать пользователей Twitter Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в его адрес.

Политика Против телеканала NewsOne возбудили дело о «финансировании терроризма» Против украинского телеканала NewsOne, который планировал провести телемост с Россией, завели уголовное дело о финансировании терроризма, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Технологии Дизайнеров Нацбанка Украины заподозрили в воровстве шрифта для новой купюры Дизайнеры Нацбанка Украины использовали пиратский шрифт для изготовления новой купюры в 1000 гривен, чем нарушили авторские права.

Политика Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.

Шоу-бизнес Меган Маркл станет колумнистом Vogue на постоянной основе В начале лета этого года в прессе появилась информация, что Меган Маркл станет звездным редактором сентябрьского номера Vogue.

Происшествия Основателю Baring Vostok Калви продлили арест В Москве Басманный суд принял решение продлить срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Экономика Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы» Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество После ливня на севере Петербурга подтопило дороги В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.

Общество Marriott выплатит $124 млн штрафа из-за утечки данных Marriott выплатит штраф в $124 млн из-за произошедшей в ноябре 2018 г. утечки данных гостей.

Политика Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Футбол РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.

Шоу-бизнес Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца 30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.