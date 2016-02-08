Происшествия
Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступленияхГазета.Ru вчера в 22:55
Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газете "Ведомости".
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с чего всё началось
Фигурантами дела являются сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, которые ранее работали в управлении "К" ведомства (управление по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы), а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".Интерфакс08:37
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Задержанных за разбой сотрудников ФСБ проверяют на причастность к другим преступлениям
Ведомости07 июля в 16:51
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