Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовалиГоворит Москва 11:37

Сегодня подмосковная полиция задержала в одном из кафе участников сходки так называемых криминальных авторитетов.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ
, на всех задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ).
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 14:52, Вашингтон
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