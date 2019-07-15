с чего всё началось

Сегодня подмосковная полиция задержала в одном из кафе участников сходки так называемых криминальных авторитетов.

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

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