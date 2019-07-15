Происшествия
Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовалиГоворит Москва 11:37
Сегодня подмосковная полиция задержала в одном из кафе участников сходки так называемых криминальных авторитетов.
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с чего всё началось
Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ, на всех задержанных составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции (ч. 2, ст. 20.1 КоАП РФ).Ридус05:55
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Задержанных криминальных авторитетов в Подмосковье арестовали за «мелкое хулиганство»
Московский Комсомолец11:59
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