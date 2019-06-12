Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

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