Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
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Активисты опровергли информацию МВД, сколько задержанных остаются в ОВД

Znak.com17:33

Журналистов, задержанных на акции в поддержку Ивана Голунова, отпускают из ОВД

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Задержанный корреспондент «Эхо Москвы» отпущен полицией после написания объяснительной

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«Вопрос об аккредитации на несогласованную акцию прозвучал абсолютно серьезно»

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Новые Известия10:04

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Коммерсантъ09:21

Задержанных на несанкционированной акции в Москве начали отпускать

Московский Комсомолец09:19
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Украинские военные вплотную подошли к Донецку

Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
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Общество

Проблема века: туалет автовокзала Магадана закрывается раньше, чем заканчиваются рейсы

Журналисты "Магаданской правды" нашли проблему городской жизни, которой посвятили целую статью.
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Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
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Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
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Шоу-бизнес

На съемках сериала «САШАТАНЯ» Рубцова предстала в купальнике

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Как сообщает газета The Times, министр финансов Великобритании Филип Хаммонд прокомментировал обещание премьер-министра Бориса Джонсона осуществить выход страны из Европейского союза 31 октября.
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Армия и оружие

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Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено в 19:08
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Кино

Александр Роднянский наградил на «Кинотавре» лучшие короткометражки

Ваши картины попали в конкурс, они в каталоге, - обратился к участникам конкурса "Короткий метр" рулевой "Кинотавра" продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 19:50
Общество

На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым

На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

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Певец Шура объявил о продаже своих старых зубов, чтобы накопить на новую квартиру. Об этом исполнитель сообщил в "Инстаграм".
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Политика

Россия заинтересована в стабильных отношениях с США, заявил Антонов

Россия заинтересована в развитии отношений с США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на приеме по случаю Дня России.
Обновлено в 19:22
Происшествия

Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог

Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Космос

Зачем Илону Маску всемирный спутниковый интернет

Всемирная паутина наполнена слухами: Илон Маск запустил тысячу спутников, которые закроют все небо так, что не будет видно звезд.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Пальцем в небо. Как литовцы решают судьбу своих пенсий, не понимая систему накоплений

Заведующий отделом коммуникации Фонда социального страхования ("Содра") Саулюс Ярмалис и председатель ассоциации участников пенсионных фондов Марюс Калесинскас рассказал delfi, как литовцам следует поступить в вопросе участия в дополнительном пенсионном накоплении.
Обновлено в 12:00
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
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Шоу-бизнес

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

12 июня сообщалось, что любимый кот Алибасова по кличке Чуча пропал из квартиры продюсера.
Обновлено в 18:00
Общество

Россия изменила правила выезда детей за границу

СМИ сообщают, что на территории России вступил в силу новый порядок о рассмотрении заявлений о несогласии выезда за границу несовершеннолетних детей.
Обновлено в 13:15
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 15:39
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Алексея Навального отпустили из полиции

Обновлено в 15:45
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
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Ребенок не до конца понимает, почему родители не могут быть вместе, но Седокова надеется, что дочь сможет понять со временем и отца и мать и не осуждать ни одного из них.
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В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
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«Сент-Луис» открыл счет в золотом матче финала Кубка Стэнли

Сент-Луис открыл счет в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли. Последняя игра плей-офф в эти минуты идет в Бостоне.
Обновлено в 20:56
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