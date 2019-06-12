Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21

Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Общество Петросян уточнил, сколько в Москве бедных Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.

Политика Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.

Футбол Квинси Промес может перейти в «Аякс» Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.

Наука Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».

Наука Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.

Авто Появились первые рендеры нового Kia Sorento В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.

Политика Президент побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере.

Авто Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX Полноценное серийное производство новинки Aston Martin DBX может произойти уже к следующему году, однако точные сроки пока скрыты от публики.

Шоу-бизнес В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.

Политика Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400 Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.

Общество На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".

Политика Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Футбол «Реал» представил Йовича на стадионе На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.

Происшествия Лесной пожар в Самарской области локализован Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области.

Шоу-бизнес День России Галкин встретил вместе с детьми Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.

Финансы Белоруссия пожаловалась на проблемы с российскими деньгами Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.