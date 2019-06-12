Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21
Из столичных ОВД начали отпускать журналистов, задержанных на акции в поддержку журналиста «Медуза» Ивана Голунова.
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Глава департамента труда и соцзащиты населения сообщил, что адресную социальную помощь в Москве получают более 500 тысяч человек в год, и это не только деньги: помощь может быть "продуктовой", "вещевой", а также в виде товаров длительного пользования.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.
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Авто
Маск задумался о создании машины-амфибии из фильма про Джеймса Бонда
Американский бизнесмен и основатель компании Tesla допустил возможность создания автомобиля-амфибии.
Обновлено в 12:42
Футбол
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Нынешний контракт Промеса с "Севильей" рассчитан до 2023 года.
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Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
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Происшествия
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Происшествия
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В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Наука
Ожидающий награды мозг предсказал симптомы биполярного расстройства
Разумеется, работу системы вознаграждения можно оценить объективно по тому, как мозг на награду реагирует — и, соответственно, по этому же вероятнее всего можно предсказать и риск развития определенного психического расстройства.
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Общество
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Обновлено в 07:40
Авто
Появились первые рендеры нового Kia Sorento
В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento.
Обновлено в 04:52
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Политика
Афганистан в 2018 году был признан самой опасной страной мира
По итогам исследования, самой неблагоприятной страной для жизни в 2018 году стал Афганистан.
Обновлено в 11:26
Политика
Президент побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле
В День России Владимир Путин посетил археологические раскопки в Большом Кремлевском сквере.
Обновлено в 09:32
Авто
Стартовало производство внедорожника Aston Martin DBX
Полноценное серийное производство новинки Aston Martin DBX может произойти уже к следующему году, однако точные сроки пока скрыты от публики.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено в 14:00
Политика
Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.
Обновлено в 14:05
Общество
На Вологодчине сделали самый большой в России бутерброд с маслом
Самый большой в России бутерброд с маслом приготовили сегодня в Череповце. Здесь в День России проходит фестиваль "Молочные традиции".
Обновлено в 09:48
Политика
Представитель Зеленского объяснил слова о шутке про снижение тарифов
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус извинился за свои слова о том, что украинский лидер шутил о снижении тарифов.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
Заместитель главы общественной палаты Раменского района Евгения Исаенковой, убитая в Подмосковье в начале мая, была ВИЧ-инфицирована.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса
С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 14:36
Футбол
«Реал» представил Йовича на стадионе
На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала» — сербского нападающего Луки Йовича.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Лесной пожар в Самарской области локализован
Спасателям удалось локализовать лесной пожар около железнодорожной станции Курумоч в Самарской области.
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
День России Галкин встретил вместе с детьми
Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле.
Обновлено в 13:12
Финансы
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Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что с привлечением российского госкредита на 600 миллионов долларов возникли проблемы, сообщает БЕЛТА.
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Происшествия
Сторонники ПЦУ захватили церковный дом УПЦ
Сторонники "новой украинской церкви" (ПЦУ) захватили церковный дом Свято-Успенского прихода УПЦ в селе Погребы Броварского района Киевской области.
Обновлено в 13:15