Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21

Суд решил отправить журналиста под домашний арест. Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных.
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Активисты опровергли информацию МВД, сколько задержанных остаются в ОВД

Znak.com17:33

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Коммерсантъ09:21

Задержанный корреспондент «Эхо Москвы» отпущен полицией после написания объяснительной

Эхо Москвы09:26

Задержанных на несанкционированной акции в Москве начали отпускать

Московский Комсомолец09:19

Полиция начала отпускать задержанных на акции в центре Москвы

Интерфакс08:58

Полиция начала отпускать из ОВД задержанных журналистов

Новые Известия10:04

На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Ведомости06:10
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Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала

Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
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Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
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В ВКС России появятся летчицы-истребители

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Происшествия

В Абхазии восстановили подачу электричества

"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия

Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково

Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Футбол

СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»

Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот

Обновлено в 09:10
Происшествия

Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов

Вечером в среду, 12 июня, из дома 4 по Выборгской улице началась эвакуация жильцов.
Обновлено в 16:00
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Обновлено в 12:04
Хоккей

«Динамо» пожелало удачи Барбашеву в финале Кубка Стэнли

Обновлено в 16:44
Политика

Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом он написал в свои социальных сетях.
Обновлено в 06:41
Авто

Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде

Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика

Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн

Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Футбол

Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Технологии

Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет

Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа

Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Обновлено в 16:34
Общество

Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров

Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Общество

Власти назвали бедными 7 процентов москвичей

Как сказал в интервью «Российской газете» глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, по экспертным оценкам и данным Росстата, в основном, среди бедных горожан — семьи с двумя детьми.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения

Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
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Шоу-бизнес

Марию Погребняк возмутил червяк в салате в одном из столичных кафе

Обновлено в 13:07
Спорт

Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»

Обновлено вчера в 14:59
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие

«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15

Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество

Скончался петербургский журналист Андрей Петров

12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Кино

Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»

Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Политика

В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве

Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.
Обновлено в 10:50
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Дело журналиста Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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