Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21
Суд решил отправить журналиста под домашний арест. Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных.
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Культура
Sony перезапустит мультсериал «Гетто». Его снимет автор оригинала
Компания Sony анонсировала перезапуск мультсериала «Гетто» («The Boondocks») на международном фестивале анимации во французском городе Анси, сообщает Entertainment Weekly.
Обновлено в 13:16
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26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
В ВКС России появятся летчицы-истребители
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Абхазии восстановили подачу электричества
"Подача электроэнергии по всей территории страны восстановлена", - заявили РИА Новости в РУП "Черноморэнерго".
Обновлено в 16:49
Происшествия
Вратарь сборной России объяснил скандал во Внуково
Вратарь российской сборной Андрей Лунев прокомментировал скандал во Внуково.
Обновлено в 17:00
Футбол
СМИ анонсировали переход нападающего «Ромы» в «Спартак»
Аргентинский нападающий Эсекиэль Понсе близок к переходу в московский «Спартак», передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 14:48
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Происшествия
Из дома на Выборгской улице эвакуируют жильцов
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Обновлено в 16:00
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено вчера в 17:09
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Хоккей
«Динамо» пожелало удачи Барбашеву в финале Кубка Стэнли
Обновлено в 16:44
Политика
Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией
Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».
Обновлено в 16:30
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
Алексея Навального задержали на несогласованной акции в центре Москвы. Об этом он написал в свои социальных сетях.
Обновлено в 06:41
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено в 10:58
Политика
Кадыров отреагировал на снос знака на границе с Дагестаном
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к дагестанскому народу с просьбой не поддаваться на провокации после того, как между Кизляром (Дагестан) и Шелковским райном Чеченской Республики был снесен указатель границы.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Осуждённая в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог в $3 млн
Россиянка Мария Лазарева, осуждённая в Кувейте на десять лет, вышла на свободу под залог в 1 млн кувейтских динаров (более $3 млн), сообщил её адвокат из Московской торгово-промышленной палаты Владимир Сидоров.
Обновлено в 17:59
Футбол
Черчесов объяснил отсутствие в составе сборной лучшего бомбардира РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему лучший бомбардир Российской премьер-лиги (РПЛ), нападающий ЦСКА Федор Чалов не выходит на поле в матчах национальной команды.
Обновлено в 16:55
Технологии
Россиян могут начать штрафовать за иностранный спутниковый интернет
Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Израиль ввел морскую блокаду сектора Газа
Арабоязычный пресс-секретарь армии обороны Израиля Авихай Эдри заявил, что Израиль вводит морскую блокаду сектора Газа, что означает запрет на рыболовство у побережья.
Обновлено в 16:34
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Американский сценарист Крейг Мазин, работавший над сериалом «Чернобыль», прокомментировал повышенное внимание туристов к чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено в 09:08
Общество
Власти назвали бедными 7 процентов москвичей
Как сказал в интервью «Российской газете» глава столичного департамента труда и социальной защиты Владимир Петросян, по экспертным оценкам и данным Росстата, в основном, среди бедных горожан — семьи с двумя детьми.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко был ограблен и жестоко избит в Минске.
Обновлено в 08:55
Спорт
Ефимова победила на втором этапе серии «Маре Нострум»
Обновлено вчера в 14:59
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
Обновлено в 04:50
Общество
Скончался петербургский журналист Андрей Петров
12 июня скончался журналист Андрей Петров. Он работал в газетах «Смена» и «Невское время».
Обновлено в 12:52
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Кино
Фильм «Люди в черном 4» получил рейтинг «гнилой»
Западные кинокритики разгромили фантастический фильм "Люди в черном 4: Интернэшнл".
Обновлено в 17:04
Политика
В СПЧ обвинили полицию в превышении полномочий на акции в Москве
Несогласованная акция в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова прошла сегодня в центре Москвы.
Обновлено в 10:50