Происшествия

Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21

Суд решил отправить журналиста под домашний арест. Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных.
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Журналистов начали отпускать из ОВД, Навального оставят на ночь

Росбалт10:43

Задержанный корреспондент «Эхо Москвы» отпущен полицией после написания объяснительной

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Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВД

Коммерсантъ09:21

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Дождь07:23

Задержанных на несанкционированной акции в Москве начали отпускать

Московский Комсомолец09:19

На акции в поддержку Голунова в Москве задержан корреспондент «Ведомостей»

Ведомости06:10
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