Происшествия
Задержанных на акции в поддержку Голунова журналистов отпускают из ОВДКоммерсантъ 09:21
Суд решил отправить журналиста под домашний арест. Сегодня, 12 июня, на несогласованной акции в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова в центре Москвы задержали более 400 человек, сообщает «ОВД-Инфо». МВД заявляло об участии в марше 1,2 тыс. человек и 200 задержанных.
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Происшествия
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Отмечается, что все прибывшие боевики Бойцы получили ранения в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела вблизи н.п. Новолуганское на оккупированной территории ДНР, когда погибли двое нацистов, еще 11 были ранены.
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Послы ЕС хотят продлить антироссийские санкции по Крыму еще на год
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