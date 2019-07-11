Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов подал в отставку с занимаемой должности, он признал вину в получении взятки. Об этом ТАСС в четверг сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

с чего всё началось

Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об отставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

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