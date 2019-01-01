Политика
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
РИА Новости10:22
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Политика
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Армия и оружие
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