Политика

Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу
РИА Новости
10:22

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
РИА Новости10:22

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Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже американца рассказал, откуда тот родом

ТАСС16:59

Что произошло за день: вторник, 1 января

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Задержанный за шпионаж американец приехал в Москву на свадьбу

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РБК09:39

Задержанный в Москве американец служил в морской пехоте и приехал на свадьбу

Газета.Ru09:11

Задержанного при попытке шпионажа морпеха США назвали «свадебным гостем»

Царьград09:08
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 21:54, Ашберн
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Задержанного в Москве Уилана уволили из ВС США за воровство

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже Пол Уилан был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство.
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Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
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Жаир Болсонару вступил в должность президента Бразилии

Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность, сообщает Reuters.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном после того, как тот выразил готовность встретится с ним в любое время.
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В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
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Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

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Трамп пригласил партийных лидеров на брифинг по безопасности границ

Президент США Дональд Трамп пригласил лидеров Республиканской и Демократической партий на брифинг по вопросам безопасности границ в Белом доме, так как федеральное правительство было частично закрыто из-за его требования финансировать строение стены на границе с Мексикой.
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Политика

В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
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AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
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Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
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Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США

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В ДНР сообщили об обстрелах со стороны ВСУ

В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские военные нарушили перемирие, обстреляв дом в городе Докучаевске.
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Спутник НОРАД прекратил свое существование

Американский спутник, значащийся под номером #25417 в регистре Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), разрушился.
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