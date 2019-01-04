Политика

Задержанный за шпионаж американец оказался гражданином еще трех стран
Lenta.ru
12:56

Американец Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался гражданином еще трех стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Помимо американского, мужчина имеет канадское, британское и ирландское подданство.
Lenta.ru12:56
Мария Захарова
Подданство Великобритании есть. Запрос на консульское посещение британская сторона направила. Он находится в работе.
— Мария Захарова, российский дипломатКомсомольская правда 06:29

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