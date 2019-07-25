Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
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Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение
Московский Комсомолец04:31
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