Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
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Задержанный спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

RT на русском07:15

Еще один фигурант дела спецназовцев ФСБ о разбое частично признал вину

ТАСС04:19

Разбой класса «Альфа»: боец спецподразделения получил за налет 4 миллиона

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Боец спецподразделения «Альфа» останется в СИЗО

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РБК04:50

Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение

Московский Комсомолец04:31

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

РИА Новости05:15
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:40, Вашингтон
Политика

В МИД РФ прокомментировали задержание Украиной российского танкера

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Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика наградят посмертно

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Ранее сообщалось, что Дане Борисовой на три года запретили въезд на Украину.
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Художник пообещал лично приехать в Екатеринбург и восстановить объект.
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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

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Финансы

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

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После допроса на Порошенко пытались напасть несколько человек

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«Спартак» может подписать Перейро в ближайшие дни

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Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд

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Голливудский актер Микки Рурк, сыгравший одну из ролей в российском фильме «Брат-3», получил за участие в съемках триста тысяч долларов.
Обновлено в 06:03
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Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.
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Гаджеты

Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
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Гаджеты

В России представили смартфон Honor 20 Pro

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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет

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Футбол

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио.
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Появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

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Жемалетдинов сравнил Семина и Бердыева

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов сравнил тренерские методики Юрия Семина и Курбана Бердыева.
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Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
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Экономика

Сбербанк и Mail.Ru Group решили создать СП на ₽100 млрд

Что войдет в СП Сбербанка и Mail.Ru Group Mail.Ru Group внесет в СП доли в сервисе доставки еды Delivery Club (100%) и сервисе такси "Ситимобил" (22,69%), а также связанные с ними миноритарные инвестиции и опционы в другие компании этих индустрий и деньги — 7,7 млрд руб. До закрытия сделки Mail.Ru Group обеспечит консолидацию на СП не менее 75% акций "Ситимобил".
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В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Транспорт

Новый Карамышевский мост в Москве начали собирать прямо в воздухе

Работы ведутся прямо в воздухе. И это делает мост уникальным в плане строительства. Гигантские краны собирают детали, как конструктор.
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Происшествия

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Уроженец Республики Саха, 39-летний Антон Санников, совершивший побег при конвоировании в Армавире 24 июля, был обвинен в убийстве своего старшего брата.
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Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
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Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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