Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступленияРИА Новости 05:15
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он. "Четыре миллиона рублей", — ответил он на вопрос Московского окружного военного суда.
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Сотрудник «Альфы» пообещал выдать похищенные миллионы в обмен на освобождение
Московский Комсомолец04:31
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Политика
СБУ задержала российский танкер на Украине
Обновлено в 15:20:00 Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Neyma.
Обновлено в 07:21
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Обновлено в 07:09
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Спорт
Бузова признана одной из самых успешных звезд России
Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
Обновлено в 06:27
Музыка
Евгений Горенбург объявил о закрытии фестиваля «Старый Новый рок»
Уральский фестиваль Старый Новый рок проводился с 2000 года и считался одним из крупнейших в России.
Обновлено в 07:57
Хоккей
Евгений Бобарико возглавил женскую сборную России по хоккею
Новым главным тренером женской сборной России по хоккею назначен Евгений Бобарико.
Обновлено в 06:50
Авто
С 1 августа «АвтоВАЗ» изменит цены на модели LADA
Обновлено в 06:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Авто
Контрабандный суперкар Ferrari 360 Spider раздавили бульдозером
По приказу президента Филиппин Родриго Дутерте, огромный бульдозер демонстративно раздавил итальянский суперкар Ferrari 360 Spider, который попал в страну нелегальным путем.
Обновлено вчера в 07:24
Музыка
Бузова заявила, что даст последний концерт
Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро
На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет
Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, посадка прошла в штатном режиме, сообщила пресс-служба авиаузла.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X в дефиците, стоимость растет
Ryzen 9 3900X — флагманский процессор AMD линейки Ryzen 3000, и он будет оставаться таковым до выпуска другой 16-ядерной модели, Ryzen 9 3950X, в сентябре.
Обновлено в 03:34
Теннис
Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой
Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
Обновлено в 05:52
Общество
Увеличен предельный возраст службы для полицейских
Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.
Обновлено вчера в 16:20
Наука
Российские ученые получили премию за открытие в США
Открытие российских физиков удостоено престижной премии на конкурсе промышленных инноваций в США.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет
27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
Обновлено в 03:30
Авто
С рынка уходит гибридный кроссовер Nissan Rogue
Автоконцерн Nissan не внёс гибрид Rogue в прайс-лист на следующий год.
Обновлено в 07:48
Политика
Бюро расследований отказалось перенести допрос Порошенко
Директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба выразил недоумение в связи с просьбой экс-президента Петра Порошенко перенести его допрос на день раньше, чем планировалось, и подтвердил, что его ожидают в ГБР 25 июля.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:28
Технологии
Фонд кино проверит рекламу в кинотеатрах Rambler Group
Интеграция систем стала возможной благодаря разработанной в Rambler технологии автоматизированной доставки рекламы в кинотеатры, которая объединила технологии компьютерного зрения, машинного обучения и цифровую рекламу.
Обновлено в 05:26
Политика
Володин призвал отменить страновый мониторинг в ПАСЕ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил пожелание, чтобы в ПАСЕ как можно скорее отменили страновый монторинг как устаревшую процедуру и не подходящую для всех стран разом.
Обновлено в 08:09
Общество
«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе
Согласно определению арбитражного суда, полиция вменяет «Яндекс.Еде» ч. 4 ст. 18.15 КоАП (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства в Москве).
Обновлено в 03:08
Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Кино
Скончался легендарный Рутгер Хауэр
Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17